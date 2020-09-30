Арина Соболенко прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она со счётом 6:3, 6:1 обыграла представительницу США Джессику Пегулу.
«Я очень довольна проведённым матчем. Я сделала всё, что в моих силах, боролась за каждое очко вне зависимости от счёта. Соперница играла отлично. Мы провели прекрасный матч в Нью-Йорке, и я понимала, что мне придётся нелегко. Я была готова к битве.
Условия в этом году очень сложные. Сегодня не так прохладно, но перед этим было очень холодно. Но мы не можем контролировать погоду, приходится адаптироваться. Думаю, у меня это получилось.
У меня сильные удары, но такие условия могут повлиять на всех. Ключевым моментом были не удары, а концентрация. Если я готова бороться за каждое очко, то могу доставить неприятности любой сопернице. Если этого нет, то удары уже не важны", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.
За выход в третий круг Соболенко поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной.
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