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Арина Соболенко прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она со счётом 6:3, 6:1 обыграла представительницу США Джессику Пегулу.

«Я очень довольна проведённым матчем. Я сделала всё, что в моих силах, боролась за каждое очко вне зависимости от счёта. Соперница играла отлично. Мы провели прекрасный матч в Нью-Йорке, и я понимала, что мне придётся нелегко. Я была готова к битве.

Условия в этом году очень сложные. Сегодня не так прохладно, но перед этим было очень холодно. Но мы не можем контролировать погоду, приходится адаптироваться. Думаю, у меня это получилось.

У меня сильные удары, но такие условия могут повлиять на всех. Ключевым моментом были не удары, а концентрация. Если я готова бороться за каждое очко, то могу доставить неприятности любой сопернице. Если этого нет, то удары уже не важны", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

За выход в третий круг Соболенко поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Соболенко обыграла Пегулу и встретится с Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос»
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