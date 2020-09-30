Чемпионка Australian Open Кенин отреагировала на победу над россиянкой Самсоновой на «РГ»

Чемпионка Australian Open американка Софья Кенин прокомментировала победу в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой на старте «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«Я очень довольна победой. Проводить первый матч на мэйджоре всегда нелегко. Условия были не лучшими. Шёл дождь, мы покинули корт, потом он опять начался. Я довольна тем, как смогла сыграть в таких условиях и что нашла путь к победе. Не думаю, что я показала свой лучший теннис, но и соперница играла отлично. Я просто очень рада, что прошла дальше.

Я с нетерпением ждала выхода на корт во время паузы из-за дождя. Спрашивала: «Сколько ещё это продлится? Я просто хочу выйти и сыграть. Я не хочу сидеть здесь до позднего вечера».

Я знала, что после первого сета Самсонова прибавит. У меня высокий номер посева, за мной следят соперницы, так что я ощущаю давление. Но это хорошо. Это означает, что я стала сильным оппонентом", — цитирует Кенин официальный сайт тура.