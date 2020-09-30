Камельзон: я бы не хотел, чтобы Серена уходила. У неё есть чему поучиться

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал решение американки Серены Уильямс сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. По словам бывшей первой ракетки мира, она, скорее всего, не вернётся на корт в нынешнем сезоне.

«Никогда нельзя решать за спортсмена, когда ему завершить карьеру. Посмотрите, как долго сопротивлялась Маша Шарапова. Как сегодня не бросает теннис Федерер, как не уходят Джокович, Надаль и другие великие теннисисты. Такой человек, как Серена, которая проживает яркую жизнь в мировом теннисе, вдруг вот резко возьмёт и уйдёт. Не так уж это просто, тем более что она набрала хорошую форму. Фрагментами показывала свою фирменную игру.



Конечно, возраст всех забирает, я тоже вместо трёх-четырёх часов теперь играю по полтора-два. Жаль, что она снялась, да и я не вижу сейчас в теннисе особых звёзд, кроме Осаки.



Если посчитать все факторы, которые присутствуют сейчас на «Ролан Гаррос», я бы не стал её осуждать. Я бы подождал её заявлений. Вспомним, как мы красиво проводили Южного. Пока он сам не заявил – его никто не провожал, у него были такие проводы, которые не устраивали даже Сампрасу и Агасси. А Серена достойна того, чтобы ей устроили проводы, но она пока этого не просит. Давайте потерпим.



Я бы не хотел, чтобы она уходила, у неё есть чему поучиться. Серена со своими фокусами, которые мы знаем, но в мировом теннисе она может ещё провести не один турнир», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.