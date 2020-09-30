Куэрри прокомментировал недовольство Рублёва плачем его сына во время матча «Ролан Гаррос»

Теннисист Сэм Куэрри прокомментировал поведение россиянина Андрея Рублёва в момент, когда во время их матча на «Ролан Гаррос» на трибунах стадиона неожиданно заплакал сын американца.



«Мои жена и семимесячный сын вышли к трибунам во время гейма на подаче Рублёва, и ребёнок заплакал. Мне понравилась реакция Андрея — он посмотрел наверх убийственным взглядом, будто бы намекая, что им стоит немедленно убраться. Рублёв такой во всём — у него горячий характер, но он хороший человек. Вы все видели его эмоции после матча. К слову, он сразу же извинился. В целом Андрей отличный парень, просто немного темпераментный», — цитирует Куэрри журналист Рави Убха в своём «твиттере».



Напомним, в матче с Куэрри Рублёв сумел впервые в карьере выиграть матч, в ходе которого уступал со счётом 0:2 по сетам. Его следующим соперником станет испанец Алехандро Давидович Фокина.

Невероятный камбэк Рублёва! Россиянин наконец прорвался во второй раунд «Ролан Гаррос» Проигрывая 0:2 по сетам, россиянин Андрей Рублёв победил американца Сэма Куэрри.