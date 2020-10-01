Испанский теннисист дисквалифицирован на 4 года за передачу данных о счёте с трибуны

Испанский теннисист Херард Хосеп Платеро Родригес был дисквалифицирован на четыре года и оштрафован на $ 15 тыс. после того, как ему были предъявлены обвинения в передаче данных о счёте с трибуны, сообщает пресс-служба Tennis Integrity Unit. Это первый случай, когда такое наказание было применено к игроку.

В ходе расследования выяснилось, что Родригес, у которого нет рейтинга, передавал информацию о ходе матчей на турнире ITF в Питтсбурге (США) в июле 2019 года. Передача информации с арены об изменении счёта во время игры третьим сторонам в целях размещения ставок запрещена.

Кроме того, стало известно, что сам Родригес в июне 2019 года сделал 75 ставок на теннис в режиме онлайн. Он отказался помогать следствию.