Испанский теннисист дисквалифицирован на 4 года за передачу данных о счёте с трибуны
Испанский теннисист Херард Хосеп Платеро Родригес был дисквалифицирован на четыре года и оштрафован на $ 15 тыс. после того, как ему были предъявлены обвинения в передаче данных о счёте с трибуны, сообщает пресс-служба Tennis Integrity Unit. Это первый случай, когда такое наказание было применено к игроку.
В ходе расследования выяснилось, что Родригес, у которого нет рейтинга, передавал информацию о ходе матчей на турнире ITF в Питтсбурге (США) в июле 2019 года. Передача информации с арены об изменении счёта во время игры третьим сторонам в целях размещения ставок запрещена.
Кроме того, стало известно, что сам Родригес в июне 2019 года сделал 75 ставок на теннис в режиме онлайн. Он отказался помогать следствию.
Вердаско не снимался с «Ролан Гаррос». Он был дисквалифицирован организаторами турнира
- 1 октября 2020
-
11:13
-
10:57
-
10:33
-
09:56
-
09:46
-
09:22
-
09:02
-
08:44
-
00:58
-
00:45
-
00:27
- 30 сентября 2020
-
23:28
-
22:55
-
22:37
-
21:39
-
21:01
-
20:31
-
19:33
-
19:23
-
18:55
-
18:38
-
18:22
-
17:47
-
17:11
-
16:58
-
16:28
-
15:59
-
15:17
-
15:08
-
15:02
-
14:37
-
14:18
-
14:07
-
13:56
-
13:50
Партнерский контент