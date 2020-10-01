Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Бельгии Кирстен Флипкенс вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они обыграли украинку Катерину Бондаренко и канадку Шарон Фичмэн со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Анастасия и Кирстен дважды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Париже Павлюченкова и Флипкенс поспорят с победительницами матча Марта Костюк (Украина)/Александра Саснович (Беларусь) — Люция Градецка (Чехия)/Андрея Клепач (Словения, 11).