Остапенко — после победы над Плишковой: стремлюсь к возвращению в топ-5 рейтинга WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко сравнила «Ролан Гаррос»—2020 с розыгрышем Открытого чемпионата Франции 2017 года, когда она стала чемпионкой турнира.



«Тяжело сравнивать с тем, что было три года назад, но мне кажется, что уровень моей игры примерно такой же. Другое дело, что тогда я была бесстрашной и меня никто толком не знал. Сейчас же соперницы знают, что против меня нужно делать на корте. Это вынуждает меня тщательно готовиться к каждому матчу.



Я отлично провела стартовые матчи и нахожусь в хорошей форме, набираю ход. Безусловно, я стремлюсь к тому, чтобы добиться большего, вернуться в топ-10. Но это всё шаг за шагом. Сейчас же я работаю над тем, чтобы стабильно показывать высокий уровень тенниса, сохраняя при этом свою агрессию», — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.



В матче второго раунда латвийская теннисистка обыграла вторую сеяную из Чехии Каролину Плишкову. За выход в четвёртый круг Елена поспорит с испанкой Паулой Бадосой.

Елена Остапенко отреагировала на победу над Каролиной Плишковой на «Ролан Гаррос»