Остапенко — после победы над Плишковой: стремлюсь к возвращению в топ-5 рейтинга WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко сравнила «Ролан Гаррос»—2020 с розыгрышем Открытого чемпионата Франции 2017 года, когда она стала чемпионкой турнира.
«Тяжело сравнивать с тем, что было три года назад, но мне кажется, что уровень моей игры примерно такой же. Другое дело, что тогда я была бесстрашной и меня никто толком не знал. Сейчас же соперницы знают, что против меня нужно делать на корте. Это вынуждает меня тщательно готовиться к каждому матчу.
Я отлично провела стартовые матчи и нахожусь в хорошей форме, набираю ход. Безусловно, я стремлюсь к тому, чтобы добиться большего, вернуться в топ-10. Но это всё шаг за шагом. Сейчас же я работаю над тем, чтобы стабильно показывать высокий уровень тенниса, сохраняя при этом свою агрессию», — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.
В матче второго раунда латвийская теннисистка обыграла вторую сеяную из Чехии Каролину Плишкову. За выход в четвёртый круг Елена поспорит с испанкой Паулой Бадосой.
- 1 октября 2020
-
19:13
-
18:57
-
18:37
-
17:55
-
17:43
-
17:13
-
16:11
-
16:01
-
15:38
-
15:30
-
15:14
-
14:59
-
14:51
-
14:22
-
13:42
-
13:17
-
12:05
-
11:13
-
10:57
-
10:33
-
09:56
-
09:46
-
09:22
-
09:02
-
08:44
-
00:58
-
00:45
-
00:27
- 30 сентября 2020
-
23:28
-
22:55
-
22:37
-
21:39
-
21:01
-
20:31
-
19:33