Джокович сравнялся с Федерером по количеству выигранных матчей на «Ролан Гаррос»
Победа первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича над литовцем Ричардасом Беранкисом в матче второго круга «Ролан Гаррос» стала для него 70-й на кортах главного грунтового турнира года.
Таким образом, уроженец Белграда сравнялся по данному показателю со швейцарцем Роджером Федерером. Теперь серб и швейцарец делят второе место по количеству побед на «Ролан Гаррос». Безусловным лидером является 12-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль — в его активе 95 успешных матчей на кортах Открытого чемпионата Франции.
Помимо данного достижения Джокович также стал вторым теннисистом в истории, которому удалось выиграть минимум по 70 раз на каждом из турниров «Большого шлема». Первым также стал швейцарец Роджер Федерер.
Федерер, Шарапова, Агасси и другие игроки, оформившие «Карьерный шлем» на «Ролан Гаррос»
Кто эти 8 чемпионов, которым так долго не мог покориться «Ролан Гаррос».
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