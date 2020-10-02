Жабер — об условиях на «РГ»: если Надаль не жалуется, то кто я такая, чтобы жаловаться?

Представительница Туниса Онс Жабер призналась, что ей не нравятся погодные условия на «Ролан Гаррос», но она старается брать пример с испанца Рафаэля Надаля, который на погоду не жалуется.
«Я скажу честно. Во время матча второго круга я подумала: „Почему мы должны играть?“ Но я стараюсь брать пример с Рафаэля Надаля и того, как он реагирует на эту ситуацию. Если такой чемпион, как он, не жалуется, то кто я такая, чтобы жаловаться?
Меня окружает очень позитивная команда. Они всегда двигают меня вперёд. Я очень благодарна за возможность выступать здесь. Я стараюсь использовать каждую возможность. В этом сезоне больше не будет подобных турниров, поэтому нужно выложиться по полной.
Я вижу мотивацию других игроков. Меня вдохновила Виктория Азаренко, которая успешно провела US Open и турнир в Риме. Такие игроки мотивируют меня", — цитирует Жабер официальный сайт «Ролан Гаррос».
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