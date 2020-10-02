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53-я ракетка мира из Польши стала первой участницей 1/8 финала «Ролан Гаррос»

53-я ракетка мира из Польши стала первой участницей 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек первой вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Она обыграла представительницу Канады Эжени Бушар, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Ига, занимающая 53-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Свёнтек поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Аманда Анисимова (США, 25).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 октября 2020, пятница. 12:25 МСК
Эжени Бушар
168
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Ига Свёнтек
54
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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