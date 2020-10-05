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Петра Квитова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Чжан Шуай

Петра Квитова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Чжан Шуай
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Чешка Петра Квитова уверенно вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В четвёртом круге соревнований она со счётом 6:2, 6:4 обыграла китаянку Чжан Шуай.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Квитова дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Квитова поборется с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) — Паула Бадоса (Испания).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В прошлогоднем финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
05 октября 2020, понедельник. 12:10 МСК
Петра Квитова
11
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Чжан Шуай
39
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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