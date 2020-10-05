Петра Квитова сыграет в 1/4 финала «Ролан Гаррос» впервые с 2012 года
Чешская теннисистка Петра Квитова сыграет в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции впервые с 2012 года.
Тогда ей удалось со счётом 3:6, 6:2, 6:4 обыграть Ярославу Шведову из Казахстана. После этого в полуфинале турнира Квитова уступила россиянке Марии Шараповой (6:3, 6:3), которая впоследствии стала чемпионкой «Ролан Гаррос».
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Квитова поборется с немкой Лаурой Зигемунд, которая обыграла Паулу Бадосу из Испании.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В прошлогоднем финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.
Петра Квитова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Чжан Шуай
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