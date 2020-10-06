Софья Кенин — о выходе в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: зрители были не лучшие

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В четвёртом круге она обыграла француженку Фиону Ферро со счётом 2:6, 6:2, 6:1.
«Я невероятно горжусь собой. На корте я испытала так много эмоций. Я была просто счастлива, что смогла победить. Зрители были не лучшие, но это объяснимо. Но всё равно хотелось бы, чтобы всё было немного иначе.
Я рада выходу в четвертьфинал. Обычно я не так хорошо играю на грунте. На юниорских турнирах я ненавидела грунт. А в прошлом году он мне впервые начал нравиться. Я горжусь собой и чувствую, что сейчас играю хорошо", — приводит слова Кенин официальный сайт тура.
В четвертьфинале Софья сыграет с победительницей матча Даниэль Коллинз (США) — Онс Жабер (Тунис).
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