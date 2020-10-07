Петра Квитова: выход в полуфинал «Ролан Гаррос» для меня очень важен

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась эмоциями от выхода в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинале она победила немку Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 6:3.

«Всегда сложно играть в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Было много брейков на подаче во втором сете. Я рада, что мне удалось взять свою подачу и выиграть.

Для меня выход в полуфинал очень важен. Мне сложно представить себя в полуфинале «Ролан Гаррос». Я действительно скучала по этому турниру. И очень рада, что теперь сыграю за путёвку в финал», — цитирует Квитову TennisHead.

За путёвку в финал Квитова поспорит с победителем матча Даниэль Коллинз (США) — Софья Кенин (США). Во втором полуфинале сыграют Ига Свёнтек (Польша) и Надия Подороска (Аргентина).