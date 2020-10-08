Макинрой: Джокович превзошёл Карреньо-Бусту, несмотря на травму

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал победу (4:6, 6:2, 6:3, 6:4) первой ракетки мира Новака Джоковича над Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
«Джокович превзошёл Карреньо-Бусту. Топовые игроки знают, что не должны проигрывать таким, как Пабло. Циципас — совершенно другая история. Несмотря на то, что у Новака были проблемы с шеей, он справился с этим. Он по-прежнему на „Большом шлеме“, и если ему предстоит встреча с Рафой Надалем в финале, как большинство полагает, нынешние условия для него идеальны», — приводит слова Макинроя Tennis Head.
В полуфинале Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Турнир завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.
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