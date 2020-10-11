Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бабош и Младенович защитили чемпионский титул «Ролан Гаррос»

Бабош и Младенович защитили чемпионский титул «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош стали победительницами Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В финальном матче они в двух сетах обыграли чилийку Андреа Гуарачи и американку Дезире Кравчик — 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Младенович и Бабош выполнили два эйса, допустили девять двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 9. Их соперницы ни разу не подали навылет, совершили три двойные ошибки и сделали 4 брейка.

Напомним, прошлогодний розыгрыш Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде также завершился победой Бабош и Младенович.

Вчера, 10 октября стали известны победители «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде — турнир выиграли немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис.

Уэббер: по ходу отрезка из-за износа шин теряются пять-шесть секунд
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020