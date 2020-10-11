Бабош и Младенович защитили чемпионский титул «Ролан Гаррос»

Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош стали победительницами Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В финальном матче они в двух сетах обыграли чилийку Андреа Гуарачи и американку Дезире Кравчик — 6:4, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Младенович и Бабош выполнили два эйса, допустили девять двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 9. Их соперницы ни разу не подали навылет, совершили три двойные ошибки и сделали 4 брейка.



Напомним, прошлогодний розыгрыш Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде также завершился победой Бабош и Младенович.



Вчера, 10 октября стали известны победители «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде — турнир выиграли немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис.

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