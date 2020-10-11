Бабош и Младенович защитили чемпионский титул «Ролан Гаррос»

Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош стали победительницами Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В финальном матче они в двух сетах обыграли чилийку Андреа Гуарачи и американку Дезире Кравчик — 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Младенович и Бабош выполнили два эйса, допустили девять двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 9. Их соперницы ни разу не подали навылет, совершили три двойные ошибки и сделали 4 брейка.
Напомним, прошлогодний розыгрыш Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде также завершился победой Бабош и Младенович.
Вчера, 10 октября стали известны победители «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде — турнир выиграли немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис.
- 11 октября 2020
-
14:41
-
14:13
-
13:37
-
13:16
-
12:48
-
12:15
-
11:43
-
11:07
-
10:41
-
10:29
-
09:30
-
01:02
- 10 октября 2020
-
22:45
-
21:46
-
21:18
-
20:05
-
19:33
-
17:44
-
17:35
-
17:04
-
16:49
-
16:30
-
15:54
-
15:11
-
14:30
-
14:29
-
13:24
-
12:27
-
11:52
-
11:39
-
11:01
-
11:00
-
10:28
-
09:53
-
09:53