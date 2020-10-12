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Шарапова: я решила пойти по своему пути, а не соответствовать бесконечным ожиданиям

Шарапова: я решила пойти по своему пути, а не соответствовать бесконечным ожиданиям
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка призналась, что выбрала собственный путь в жизни и не пожалела.

«Сегодня #ДеньДевушек! Когда девушка находит в себе силы, чтобы сделать собственный выбор, который меняет её жизнь, это вдохновляет других поступить аналогичным образом. Я решила пойти по своему пути, а не соответствовать бесконечным ожиданиям», — написала Шарапова в своём «инстаграме», опубликовав фото, сделанное в юности.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шараповой.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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