Шарапова: я решила пойти по своему пути, а не соответствовать бесконечным ожиданиям

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка призналась, что выбрала собственный путь в жизни и не пожалела.

«Сегодня #ДеньДевушек! Когда девушка находит в себе силы, чтобы сделать собственный выбор, который меняет её жизнь, это вдохновляет других поступить аналогичным образом. Я решила пойти по своему пути, а не соответствовать бесконечным ожиданиям», — написала Шарапова в своём «инстаграме», опубликовав фото, сделанное в юности.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шараповой.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.