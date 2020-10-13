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Рублёв победил Поспишила и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Рублёв победил Поспишила и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв успешно преодолел первый круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. На старте турнира Рублёв в двух сетах победил канадца Вашека Поспишила, встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. 10-я ракетка мира Рублёв выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 13. Поспишил, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из четырёх.

Во втором круге Рублёв встретится с победителем матча Павел Котов (Россия) — Уго Умбер (Франция).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1-й круг
13 октября 2020, вторник. 18:45 МСК
Вашек Поспишил
79
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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