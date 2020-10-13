Рублёв победил Поспишила и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Андрей Рублёв успешно преодолел первый круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. На старте турнира Рублёв в двух сетах победил канадца Вашека Поспишила, встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. 10-я ракетка мира Рублёв выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 13. Поспишил, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из четырёх.
Во втором круге Рублёв встретится с победителем матча Павел Котов (Россия) — Уго Умбер (Франция).
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.
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