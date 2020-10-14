Эксперт: хотелось от Джоковича больше эмоций в финале «РГ», сломанных ракеток, криков

Известный журналист Бен Ротенберг поделился мнением о финале «Ролан Гаррос». По мнению эксперта, серб Новак Джокович, уступивший в финале испанцу Рафаэлю Надалю, в недостаточной мере проявлял эмоции. Именно это могло повлиять на игру первой ракетки мира.
«Я думаю, что Джокович был слишком сухим. Даже в полуфинале он вёл себя слишком сухо в эмоциональном плане.
На мой взгляд, Новак очень упорно работал. После неудачи на US Open он был эмоционально опустошён.
Думаю, что нехватка эмоций повлияла на него. Он фактически не проявлял эмоций в финале. Какой-то всплеск был лишь в третьем сете, когда он сделал брейк. Но к тому времени он уже был в большой беде. Лично мне хотелось увидеть от него больше эмоций, сломанных ракеток, криков», — цитирует Ротенберга Tennis World USA.
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