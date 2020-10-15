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У контактировавших с Фоньини на турнире на Сардинии не обнаружено коронавируса

У контактировавших с Фоньини на турнире на Сардинии не обнаружено коронавируса
Теннис / ATP 0

У теннисистов, которые контактировали с итальянцем Фабио Фоньини на турнире на Сардинии (Италия), не обнаружено коронавируса, сообщает журналист Янник Шнайдер на своей странице в "Твиттере". Турнир продолжится.

33-летний итальянец был посеян на соревнованиях под первым номером и уже сегодня, 14 октября, должен был стартовать матчем с Роберто Карбальес-Баэной из Испании. В итоге в основной сетке он был заменён на серба Данило Петровича, который обыграл своего соперника со счётом 6:1, 6:4.

В настоящее время Фоньини является 16-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл 16 матчей, в которых одержал лишь шесть побед. Свой последний официальный матч Фабио провёл в первом круге Открытого чемпионата Франции, где в четырёх сетах уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину — 5:7, 6:3, 6:7 (1:7), 0:6.

Фоньини, снявшийся с турнира на Сардинии, заразился коронавирусом
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