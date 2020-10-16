Видеообзор разгромной победы Рублёва в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге
Вашему вниманию видеообзор победы российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче соревнований в Санкт-Петербурге. Со счётом 6:2, 6:1 он обыграл британца Кэмерона Норри.
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. 10-я ракетка мира Рублёв 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.
В полуфинальном матче Рублёв сыграет с теннисистом из Канады Денисом Шаповаловым.
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.
Рублёв: такие матчи бывают редко. Если мы с Норри сыграем ещё 10 раз, счёт будет другим
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