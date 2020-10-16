Касаткина, Гауфф и ещё три россиянки сыграют в квалификации к турниру в Остраве

Состоялась жеребьёвка квалификационного турнира к соревнованиям категории Premier в Остраве (Чехия). Сразу четыре россиянки попытаются пробиться в основную сетку.
Первый номер посева получила Вероника Кудерметова, которая сыграет в первом круге со Стефани Фёгель из Швейцарии. Под пятым номером посеяна Анна Блинкова, которая встретится с Тамарой Зиданшк из Словении.
Ещё одной россиянкой, которая примет участие в квалификации стала Дарья Касаткина (10) — её соперницей станет Бетани Маттек-Сэндс из США. Также за выход в основную сетку соревнований в Остраву поборется Варвара Грачёва, которая сыграет с Ириной Бегу из Румынии.
Ещё одной участницей квалификационного турнира станет американка Кори Гауфф — в перовом круг она сыграет с Яной Чепеловой из Словакии, а в случае победы может сыграть с Грачёвой.
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