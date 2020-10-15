Власти Чехии разрешили провести турнир WTA в Остраве

Главная санитарно-эпидемиологическая служба Чехии дала добро на проведение турнира WTA в Остраве, старт которого назначат на следующую неделю, сообщается в «твиттере» мероприятия.

В Чехии в последние недели всерьёз ухудшилась эпидемиологическая обстановка из-за второй волны коронавируса, из-за чего правительство страны запретило проведение массовых спортивных мероприятий на ближайшие две недели. Однако для теннисного турнира было сделано исключение. При этом матчи «Премьера» состоятся без зрителей.

Ранее стало известно, что никто из теннисисток топ-100 рейтинга WTA не заявлял о заражении коронавирусом, при этом 10 человек из первой сотни мужского рейтинга сообщали о положительных результатах анализов.

О положительных тестах ранее сообщали Новак Джокович (Сербия, 1), Григор Димитров (Болгария, 19 ракетка мира), Борна Чорич (Хорватия, 27), Фрэнсис Тиафо (США, 62), Кей Нисикори (Япония, 36), Бенуа Пэр (Франция, 26), Фернандо Вердаско (Испания, 60), Давид Гоффен (Бельгия, 14) и Сэм Куэрри (США, 50). Речь идёт лишь об официально зафиксированных случаях.