В московском метро открылась выставка, посвящённая Светлане Кузнецовой

Посетители московского метро смогут ознакомиться с самыми знаковыми вехами карьеры Светланы Кузнецовой. Об этом теннисистка написала на своей странице в «Инстаграме».
«В детстве мы с мамой часто приезжали в Москву на турниры и сборы. Особенно впечатлял город масштабом метро — целый подземный мир. Не раз маршрут проходил по красной ветке — столько впечатлений и воспоминаний. Недавно получила предложение от московского метро принять участие в выставке и выпуске ограниченной серии тематических карт «Тройка» в рамках проекта «Спортивное достояние России».
Сегодня, 17 октября, на станции «Воробьёвы горы» открылась экспозиция, где вы сможете узнать больше о моей спортивной карьере. На платформе метро установлены стеклянные пиллары с фотографиями и трофеями, а в вагонах поездов транслируется видео, которые расскажут пассажирам о моей биографии и спортивных достижениях. Приглашаю всех гостей и жителей столицы посетить выставку, которая продлится до 26 октября.
Вот уже более 20 лет я профессионально занимаюсь теннисом. Приятно поделиться с вами своими победами и результатами. Благодаря таким проектам люди смогут больше узнать о российских спортсменах. Нашей стране действительно есть кем гордиться», — написала Светлана.
35-летняя Кузнецова — экс вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009. На протяжении карьеры выиграла 18 турниров категории WTA и заработала более $ 25 млн призовых.
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