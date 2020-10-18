Рублёв сравнялся с Джоковичем по числу титулов, завоёванных в 2020 году

Российский теннисист Андрей Рублёв после победы на турнире в Санкт-Петербурге сравнялся с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем по количеству титулов, завоёванных в 2020 году. На счету обоих игроков по четыре трофея. Добавим, что в текущем сезоне, прерванном пандемией коронавируса, Рублёв выиграл два турнира серии АТР 500 – в Гамбурге и Санкт-Петербурге.

Россиянин также занимает второе место поле Джоковича по количеству матчей, выигранных в 2020 году. Серб одержал 37 побед и потерпел 2 поражения. У Рублёва 34 выигранных матча при двух поражениях.

В финале турнира в Санкт-Петербурге Рублёв за 1 час 39 минут нанёс поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Судьбу встречи решил единственный брейк, сделанный Рублёвым во втором сете.