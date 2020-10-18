Тарпищев: у Рублёва появилась спортивная злость, которая позволяет быть уверенным в себе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире в Санкт-Петербурге, где россиянин завоевал четвёртый титул в сезоне.

«Такой прогресс Андрея связан с профессиональной работой, но я очень рад, что он смог после тяжёлой травмы быстро войти в процесс. Он же был первый среди наших ребят до неё. Сейчас он достиг того уровня, который должен был у него быть ещё в конце прошлого года.

У Рублёва появилась та самая спортивная злость, которая позволяет быть уверенным в себе. Он очень прибавил в агрессии и играет в чисто наступательный теннис. Пока соперники не нашли ключ к его игре. Нужно работать ещё над тактической вариативностью игры, над второй подачей. Если он сделает это, это добавит разнообразие в его игру. Также ему нужно играть по счету, учитывать слабости соперника, а он играет больше от себя. Повторюсь, он может очень далеко пойти.

Итоговый турнир? Насколько мне известно, Федерер отказался, поэтому Андрей почти седьмой. Завтра выйдет рейтинг, а из больших турниров остался только Париж. Два реальных соперника, которые сейчас есть у Андрея — Шварцман и Баутиста-Агут», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.