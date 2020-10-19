Чемпион «Мастерса» в Париже получит в три раза меньше призовых, чем в 2019 году

Стали известны призовые, которые получат игроки, принимающие участие в турнире серии «Мастерс» в Париже. В 2020 году будет использована система поддержки игроков, которые вылетят на ранних стадиях турнира. Чтобы поддержать их, организаторы сократят призовые победителя, финалиста и игроков, которые дойдут до финальных стадий.
Например, победитель в нынешнем сезоне получит почти € 302 тыс. В 2019 году призовые чемпиона составляли € 995 тыс. Просядут доходы и финалиста. Так, в прошлом году финалист получал € 503 тыс., а в 2020 году — € 200 тыс.
При этом больше получат игроки, которые не преодолеют квалификацию. Минимальные призовые составят € 6,1 тыс. В 2019 году призовые участников первого раунда отборочного турнира составляли € 3,7 тыс.
Турнир серии «Мастерс» в Париже стартует 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.
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