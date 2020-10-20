А. Зверев: уверен, что на Итоговом чемпионате ATP будет безопасно

Немецкий теннисист Александр Зверев, гарантировавший себе участие в Итоговом турнире ATP в Лондоне, выразил уверенность в полной безопасности участников, несмотря на пандемию коронавируса. Соревнования впервые будут проходить без зрителей.

«Уверен, что на Итоговом чемпионате ATP будет безопасно. Мы будем жить в гостинице рядом с ареной, будем находиться в «пузыре». Думаю, что с такими мерами шансы заразиться коронавирусом минимальны.

Что касается победы на турнире в Кёльне, то я чувствовал поддержку, хоть болельщиков и не было на трибунах. Я чувствовал, что играю дома. Надеюсь, что многие фанаты смотрели матч по телевизору.

В этом году всё сложнее. Мы принимаем участие в меньшем количестве турниров, чем обычно», — цитирует Зверева Ubitennis.