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А. Зверев: уверен, что на Итоговом чемпионате ATP будет безопасно

А. Зверев: уверен, что на Итоговом чемпионате ATP будет безопасно
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев, гарантировавший себе участие в Итоговом турнире ATP в Лондоне, выразил уверенность в полной безопасности участников, несмотря на пандемию коронавируса. Соревнования впервые будут проходить без зрителей.

«Уверен, что на Итоговом чемпионате ATP будет безопасно. Мы будем жить в гостинице рядом с ареной, будем находиться в «пузыре». Думаю, что с такими мерами шансы заразиться коронавирусом минимальны.

Что касается победы на турнире в Кёльне, то я чувствовал поддержку, хоть болельщиков и не было на трибунах. Я чувствовал, что играю дома. Надеюсь, что многие фанаты смотрели матч по телевизору.

В этом году всё сложнее. Мы принимаем участие в меньшем количестве турниров, чем обычно», — цитирует Зверева Ubitennis.

А. Зверев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Кёльне
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