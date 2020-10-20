Рублёв: ещё не осознаю, что стал 8-й ракеткой мира. Есть столько всего, что можно улучшить

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выступление на турнире в Санкт-Петербурге.

«Ещё не осознаю, что стал 8-й ракеткой мира. Плюс не хочется об этом думать, потому что ещё есть столько всего, над чем нужно работать и что можно улучшить. Не хочется, чтобы всё это было мимолетно. Хочу, чтобы мой уровень соответствовал этому.



Раньше мне не хватало спокойствия на корте. Я хотел найти самостоятельность взросления. Было много стрессовых моментов вне корта, когда мне мешали. Всегда старался работать на тренировках. Игра была именно там. На тренировках чувствовал, как растёт мой уровень игры. Весь стресс вне корта вместе с взрослением блокировали рост именно на корте. Иногда приезжал на турнир, но был как будто не на нём. Плюс были травмы. Это заняло пару лет, пока я разобрался со всем. Потом это всё переходило на корт. Сейчас продолжаю улучшаться. Надеюсь, буду идти вперёд», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».