Касаткина: меня очень вдохновило, как Азаренко сумела вернуться
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте соревнований Касаткина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
«После «Ролан Гаррос» была немного подавлена. После завершения турнира пыталась не слишком на себя давить. Но, как только приехала сюда, всё изменилось. Я мотивирована, отлично себя чувствую и пытаюсь добиться максимума.
В течение нескольких лет у Азаренко был трудный период. Очень вдохновило, как она смогла сосредоточиться на теннисе и не слушала людей, которые говорили, что она не сумеет вернуться. Она упорно работала, а затем отлично выступила в Цинциннати и на US Open», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.
Касаткина победила Рыбакину в первом круге турнира в Остраве
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