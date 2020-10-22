Лендл: Циципас правильно играет в теннис. Когда наберётся опыта, его будет сложно обыграть
Бывшая первая ракетка мира, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Иван Лендл поделился мнением о полуфиналисте Открытого чемпионата Франции греке Стефаносе Циципасе.
«Циципас правильно играет в теннис. Есть ещё несколько молодых ребят, которые играют так же, например Денис Шаповалов. Как только они наберутся опыта и перестанут допускать много ошибок, их будет очень сложно обыграть. Циципас мог выиграть полуфинал с Джоковичем на „Ролан Гаррос“, но не справился физически. Был удивлён, что Новак проиграл в четвёртом сете, потому что Циципас уже испытывал трудности», — приводит слова Лендла Tennis Head.
Циципас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, будучи действующим чемпионом турнира.
Циципас и Зверев квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне
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