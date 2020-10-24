Медведев, Хачанов, Рублёв и Джокович узнали соперников по первому кругу турнира в Вене

Состоялась жеребьёвка турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Соревнования с призовым фондом € 2 349 180 стартуют 26 октября.



Первая ракетка мира Новак Джокович начнёт путь к трофею матчем с соотечественником Филипом Краиновичем. Второй номер посева получил австриец Доминик Тим, который в стартовом туре сыграет с Кей Нисикори из Японии.



Соперником российского теннисиста Даниила Медведев станет Алекс де Минор из Австралии. Карен Хачанов первый матч проведёт с Григором Димитровым из Болгарии. Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв сыграет с одним из победителей квалификации.



Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Тим — о соревнованиях в Вене: никогда не играл на таком сильном турнире. Это безумие