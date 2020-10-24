529-я ракетка мира из Украины сенсационно обыграл Эрбера на турнире в Вене

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал сенсационную победу в квалификации турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия). Со счётом 1:6, 6:4, 6:3 он обыграл 82-го номера рейтинга АТР Пьера-Юга Эрбера из Франции.



Интересно, что Сачко не должен был играть и в квалификации соревнований — 23-летний теннисист попал туда из-за снятия одного из игроков.



529-я строчка рейтинга АТР является личным рекордом Сачко. Ранее он крайне редко играл даже с игроками из третьей сотни рейтинга.



Во втором круге квалификационного турнира Сачко сыграет с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Норберт Гомбос (Словакия).



Ранее состоялась жеребьёвка основной сетки соревнований в Вене. Своих соперников узнали российские теннисисты Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов.