В ATP восхитились познаниями Джоковича в немецком

Сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил болельщиков, которые пришли на его тренировку перед стартом на турнире в Вене (Австрия). Первая ракетка мира опубликовал соответствующую запись в своём «твиттере», использовав немецкий язык.
«Спасибо всем болельщикам, которые сегодня наблюдали за тренировкой. В этом городе очень хорошая энергетика. И я очень рад играть здесь», — написал Джокович.
На твит Новака обратила внимание пресс-служба ATP.
«Есть ли хоть какой-то язык, на котором ты не говоришь?» — прокомментировала ATP записи Новака.
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим сыграет в стартовом туре с Кеем Нисикори из Японии.
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