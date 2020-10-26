В ATP восхитились познаниями Джоковича в немецком

Сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил болельщиков, которые пришли на его тренировку перед стартом на турнире в Вене (Австрия). Первая ракетка мира опубликовал соответствующую запись в своём «твиттере», использовав немецкий язык.

«Спасибо всем болельщикам, которые сегодня наблюдали за тренировкой. В этом городе очень хорошая энергетика. И я очень рад играть здесь», — написал Джокович.

На твит Новака обратила внимание пресс-служба ATP.

«Есть ли хоть какой-то язык, на котором ты не говоришь?» — прокомментировала ATP записи Новака.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим сыграет в стартовом туре с Кеем Нисикори из Японии.