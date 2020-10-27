Шаповалов стал лидером сезона по количеству двойных ошибок

Канадский теннисист Денис Шаповалов установил новый антирекорд. Он стал лидером сезона по количеству двойных ошибок.
Шаповалов уступил в первом круге турнира в Вене (Австрия) уступил австрийцу Юрию Родионову. Матч закончился со счётом 4:6, 5:7. В этой встрече Шаповалов допустил 34 невынужденных ошибки, в том числе 10 двойных ошибок.
В результате, у Шаповалова стало 152 двойные ошибки в 30 матчах нынешнего сезона. По этому показателю канадский теннисист превзошёл немца Александра Зверева. У представителя Германии 148 двойных ошибок в 28 матчах.
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.
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