Шаповалов стал лидером сезона по количеству двойных ошибок

Канадский теннисист Денис Шаповалов установил новый антирекорд. Он стал лидером сезона по количеству двойных ошибок.

Шаповалов уступил в первом круге турнира в Вене (Австрия) уступил австрийцу Юрию Родионову. Матч закончился со счётом 4:6, 5:7. В этой встрече Шаповалов допустил 34 невынужденных ошибки, в том числе 10 двойных ошибок.

В результате, у Шаповалова стало 152 двойные ошибки в 30 матчах нынешнего сезона. По этому показателю канадский теннисист превзошёл немца Александра Зверева. У представителя Германии 148 двойных ошибок в 28 матчах.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.