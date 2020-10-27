Доминик Тим: защитить титул на турнире в Вене — почти невыполнимая задача

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим поделился ожиданиями от турнира в Вене (Австрия), который стартовал вчера, 26 октября.

«Выступать на турнире в качестве действующего чемпиона — это особое чувство. В этом году сетка просто нереальная, особенно после того, как Новак Джокович получил уайлд-кард. Наверное, это лучший турнир ATP 500 за всё время. Защитить титул — почти невыполнимая задача.



Снова чувствую себя хорошо. Между US Open и Открытым чемпионатом Франции был совсем небольшой перерыв, но я хорошо справился. Конечно, я был полностью вымотан после „Ролан Гаррос“, поэтому взял неделю отдыха и ничего не делал. С нетерпением жду старта на турнире в Вене, который является для меня чем-то особенным с тех пор, как я был ребёнком и впервые сыграл здесь», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.