Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга

21-летняя американская теннисистка Эшли Кратцер дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает AP News.
Спортсменка была временно отстранена в марте. 27 января, во время участия в турнире категории «125K» в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США) Кратцер сдала допинг-пробу. Образец был отправлен в ВАДА. Позже в моче теннисистки был обнаружен пептид GHRP-6, оказывающий положительный эффект на силовые показатели и сгонку веса.
Дисквалификация Кратцер будет отсчитываться с марта 2020 года. Спортсменка сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
В 2017 году Кратцер получила уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате США, где завершила выступление в первом круге, уступив немецкой теннисистке Татьяне Марии со счётом 1:6, 1:6.
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