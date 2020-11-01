Канадская теннисистка Бушар предстала в наряде Милины из Mortal Kombat
Канадская теннисистка Эжени Бушар похвасталась своим нарядом на Хеллоуин. 26-летняя уроженка Монреаля надела костюм Милины из видеоигры Mortal Kombat.
«Кто хочет поиграть?» — подписала снимок спортсменка.
Фотография доступно на официальной странице Бушар в «Инстаграме».
Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции. В 2015-м Эжени стала победительницей турнира в Нюрнберге.
В настоящее время Бушар занимает 139-е место в рейтинге WTA. В 2020 году канадка провела 21 официальный матч и одержала 14 побед.
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