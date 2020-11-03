Ферреро — о титулах Надаля: у Рафы нет потолка

Экс первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро предположил, что Рафаэль Надаль обгонит Роджера Федерера по количеству турниров «Большого шлема».
«Трудно предсказать, сколько всего у Надаля ещё будет титулов. У Рафы нет потолка. Пока он физически будет на таком уровне, как сейчас, у него не будет соперников. Поэтому у него много шансов на победу на «Мастерсе» в Париже и в других турнирах», — приводит слова Ферреро Tennis World USA.
Сейчас у Надаля и Федерера по 20 побед в турнирах «Большого шлема», однако швейцарец в ближайшее время не сможет претендовать на новые титулы. Он восстанавливается после тяжёлой травмы колена и планирует вернуться на корт в январе.
Напомним, что на следующей неделе Надаль установит рекорд по количеству недель непрерывного пребывания в топ-10 рейтинга ATP.
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