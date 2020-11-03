Тренер Свёнтек: Надаль всегда будет приятнее Федерера

Петр Серцпутовски, тренирующий польскую теннисистку Игу Свёнтек, сравнил личные качества испанского теннисиста Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Понимаю, почему Иге так нравится Рафа. Он действительно отличный парень: мне нравится, как он себя подаёт. У него хорошие манеры, он всегда здоровается, подмигивает, улыбается. Рафаэль никогда не бывает грубым.



Джокович не останется равнодушным в трудную минуту. С этим не поспоришь. Роджер — легенда, его невозможно не любить. Но при этом его нельзя любить так, как Надаля.



Порой Роджер просто теряется из виду. Он не там, где все игроки. Рафа же играет с командой в настольные игры, сидит с другими игроками и ест с ними за одним столом. У Роджера собственный повар, который всюду летает с ним. Эти детали делают Рафаэля более симпатичным и человечным. Хоть на корте он и настоящая машина», — приводит слова Серцпутовски Tennis Head со ссылкой на Sport.pl.