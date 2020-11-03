Гоффен: мечтаю сыграть с Джоковичем в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

14-я ракетка мира Давид Гоффен рассказал о матче мечты на турнирах серии «Мастерс».
«Выбрать непросто, но я бы назвал матч с Новаком Джоковичем в финале „Мастерса“ в Индиан-Уэллсе. Он так много раз выигрывал турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Мы встречались в полуфинале в Майами в 2016 году, это был отличный матч. Если бы мы встретились в финале в Индиан-Уэллсе, было бы ещё лучше. Или сыграл бы с Рафой Надалем в финале в Монте-Карло», — приводит слова Гоффена пресс-служба ATP.
Сегодня, 3 ноября, Гоффену предстоит встреча с Норбертом Гомбошем из Словакии во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция).
«Мастерс» в Париже проходит со 2 по 8 ноября. Турнир проходит при пустых трибунах из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.
- 3 ноября 2020
-
18:28
-
17:43
-
17:02
-
16:37
-
15:35
-
14:28
-
12:18
-
11:20
-
10:44
-
10:00
-
09:39
-
04:25
-
02:40
- 2 ноября 2020
-
22:59
-
22:15
-
21:49
-
20:45
-
19:59
-
19:31
-
18:40
-
17:46
-
17:27
-
17:06
-
16:50
-
16:26
-
14:47
-
13:53
-
12:45
-
11:44
-
10:36
-
10:19
- 1 ноября 2020
-
22:29
-
21:49
-
20:14
-
20:00