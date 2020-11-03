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Гоффен: мечтаю сыграть с Джоковичем в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Гоффен: мечтаю сыграть с Джоковичем в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP 0

14-я ракетка мира Давид Гоффен рассказал о матче мечты на турнирах серии «Мастерс».

«Выбрать непросто, но я бы назвал матч с Новаком Джоковичем в финале „Мастерса“ в Индиан-Уэллсе. Он так много раз выигрывал турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Мы встречались в полуфинале в Майами в 2016 году, это был отличный матч. Если бы мы встретились в финале в Индиан-Уэллсе, было бы ещё лучше. Или сыграл бы с Рафой Надалем в финале в Монте-Карло», — приводит слова Гоффена пресс-служба ATP.

Сегодня, 3 ноября, Гоффену предстоит встреча с Норбертом Гомбошем из Словакии во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция).

«Мастерс» в Париже проходит со 2 по 8 ноября. Турнир проходит при пустых трибунах из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.

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