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Свитолина: горю желанием выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира

Свитолина: горю желанием выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира
Теннис / WTA 0

Украинка Элина Свитолина рассказала о целях и планах на будущее.

«Сколько буду ещё выступать? Сложный вопрос, потому что даже в нынешней ситуации непонятно: призовые уменьшились, не на „Больших шлемах“, но на других турнирах. Все посидели немного на карантине, и несколько людей уже завершили свою карьеру. Непонятная ситуация, поэтому я как-то не задумываюсь об этом на сегодня.

Горю желанием победить на турнире „Большого шлема“ и стать первой ракеткой мира. Езжу на турниры буквально с трёх лет, ведь у меня профессионально играл и мой брат. Конечно же, это утомляет — всю жизнь ты на колесах или в перелётах. Это играет свою роль. Мне уже не 19 лет, поэтому уже есть какой-то опыт, какая-то усталость, но есть также и рутина, которую я выработала за многие годы, когда стараюсь полностью себя обновить, психологически, физически.

Конечно, сейчас, когда становишься старше, уже нужно больше времени уделять восстановлению, и это один из самых важных моментов сейчас в теннисе. Потому что турниры проходят всегда и везде, и кто лучше восстановлен, кто лучше подготовлен, тот и выигрывает турниры», — приводит слова Свитолиной iSport.ua.

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