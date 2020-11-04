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Переболевший коронавирусом Гоффен: рад, что сезон закончился. Мне всё ещё тяжело дышать

Переболевший коронавирусом Гоффен: рад, что сезон закончился. Мне всё ещё тяжело дышать
Теннис / ATP 0

14-я ракетка мира Давид Гоффен прокомментировал поражение (4:6, 6:7) от Норберта Гомбоша в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Напомним, в начале октября спортсмен переболел коронавирусом.

«Ничего не ждал, когда приезжал сюда. Был счастлив просто приехать и проверить себя, потому что выступил не лучшим образом в Антверпене. Мне по-прежнему тяжело дышать. Это был мой последний турнир в сезоне. Хотел посмотреть, как восстановился физически после вируса.

Рад, что сезон закончился, потому что сейчас я могу сфокусироваться на будущем. В 2021 году постараюсь подготовиться к новому сезону и полностью восстановиться психологически и физически», — приводит слова Гоффена журналистка Рим Абулейл на своей странице в "Твиттере".

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