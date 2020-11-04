Ришар Гаске: сегодня Надаль намного лучше, чем 15 лет назад

Французский теннисист Ришар Гаске похвалил 20-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» Рафаэля Надаля за прекрасную физическую форму и отметил, что сейчас испанец намного сильнее, чем в начале своей карьеры.
«Рафа образца 2005 года, когда он впервые выиграл «Ролан Гаррос», и Рафа сейчас — это два разных теннисиста, и их нельзя сравнивать. Сегодня Надаль намного лучше, чем 15 лет назад. Он стал намного сильнее и быстрее.
Всех представителей «Большой тройки» великими делает то, что они никогда не были довольны своими результатами. Им удаётся сохранять мотивацию на каждый турнир. И в 33-34 года они играют лучше, чем в 20 лет», — приводит слова Гаске Tennis Head.
Напомним, что накануне британский теннисист Энди Маррей предположил, кто из «Большой тройки» первым завершит карьеру. По мнению экс первой ракетки мира, ближе всего к уходу из спорта швейцарец Роджер Федерер.
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