Видеообзор разгромной победы Андрея Рублёва, сделавшей его лидером сезона

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), разгромив молдаванина Раду Албота, попавшего в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут.



Рублёв, посеянный под пятым номером, 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Албот выполнил два эйса, совершил 2 двойные ошибки и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Благодаря этому результату Андрей стал абсолютным лидером сезона по количеству выигранных матчей (40). Рублёв опередил первую ракетку мира серба Новака Джоковича (39).

За выход в четвертьфинал Рублёв сыграет с 12-м сеяным швейцарцем Стэном Вавринкой.