«Это всегда американские горки». Феррер – об играх с Надалем

Бывшая третья ракетка мир Давид Феррер рассказал, почему игры с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем давались ему с большим трудом.
«Ощущение, что сейчас будут американские горки, появляется даже до момента выхода на корт: Рафа уже разминается и прыгает. В какой-то степени это начинает давить на психику. Сразу приходит понимание того, что выкладываться придётся до самого конца. Психологически Рафаэль самый лучший. Не могу говорить о тех теннисистах, против которых я не играл, но среди тех, с кем я встречался – Рафе нет равных.
Выигранный первый сет в поединке с ним ещё ничего не гарантирует — Надаль точно вернётся. Я никогда не видел, чтобы он терял голову. Это многое говорит о нём — он действительно лучший с точки зрения подготовки, психологии и умения не сдаваться. Надаль никогда не остановится», — цитирует Феррера пресс-служба ATP.
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