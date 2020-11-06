Гоффен прекратил сотрудничество с Юханссоном
Бельгийский теннисист Давид Гоффен объявил о завершении трудовых отношений с бывшей седьмой ракеткой мира Томасом Юханссоном. Швед тренировал Гоффена с 2018 года.
«После двух лет совместной работы мы с Томасом решили прекратить наше сотрудничество. Хотел бы поблагодарить его за всё, что он для меня сделал, и за все моменты, которые мы разделили вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем!» — написал бельгиец на своей странице в «Инстаграме».
В настоящее время Гоффен является 14-й ракеткой мира. В 2020 году 29-летний теннисист провёл 23 матча, в которых одержал 12 побед. Давид не побеждал с начала сентября — сезон он завершил пятью поражениями подряд. В конце сентября бельгиец перенёс заражение коронавирусом.
Переболевший коронавирусом Гоффен: рад, что сезон закончился. Мне всё ещё тяжело дышать
Рекомендуем вам
- 6 ноября 2020
-
09:53
-
09:27
-
03:56
-
02:50
-
01:05
-
00:46
-
00:03
- 5 ноября 2020
-
23:51
-
23:23
-
21:58
-
20:06
-
19:35
-
18:54
-
18:24
-
17:57
-
17:35
-
16:26
-
16:04
-
14:15
-
13:40
-
12:13
-
11:11
-
10:10
-
09:18
-
09:04
-
06:14
-
03:26
-
02:14
-
00:06
- 4 ноября 2020
-
23:52
-
23:26
-
23:14
-
22:43
-
20:31
-
19:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам