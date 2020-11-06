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Гоффен прекратил сотрудничество с Юханссоном

Гоффен прекратил сотрудничество с Юханссоном
Теннис / ATP 0

Бельгийский теннисист Давид Гоффен объявил о завершении трудовых отношений с бывшей седьмой ракеткой мира Томасом Юханссоном. Швед тренировал Гоффена с 2018 года.

«После двух лет совместной работы мы с Томасом решили прекратить наше сотрудничество. Хотел бы поблагодарить его за всё, что он для меня сделал, и за все моменты, которые мы разделили вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем!» — написал бельгиец на своей странице в «Инстаграме».

В настоящее время Гоффен является 14-й ракеткой мира. В 2020 году 29-летний теннисист провёл 23 матча, в которых одержал 12 побед. Давид не побеждал с начала сентября — сезон он завершил пятью поражениями подряд. В конце сентября бельгиец перенёс заражение коронавирусом.

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