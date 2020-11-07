Андрей Рублёв рассказал о спортивных планах на будущее

Российский теннисист Андрей Рублёв в интервью GQ Russia прокомментировал, как он видит своё ближайшее будущее в теннисе.
«Честно говоря, у меня нет каких-то конкретных ожиданий, я не думаю, чего должен достичь в будущем. Я концентрируюсь на том, что нужно улучшить, хочу совершенствовать свою игру. Сейчас как раз конец сезона — самое время тренироваться и расти. Буду добирать все те навыки, которых мне не хватает для прогресса, выхода на новый уровень», — сказал Андрей.
В сезоне-2020 Рублёв завоевал пять титулов, выиграв в том числе три турнира категории АТР 500 – в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. По количеству выигранных турниров он является рекордсменом сезона. Россиянин впервые в карьере отобрался на Итоговый чемпионат АТР, где выступят восемь сильнейших теннисистов.
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