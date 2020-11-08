«Спорт — это свет, а не спорт — тьма». Кузнецова выложила фото из спортзала

Российская теннисистка Светлана Кузнецова выложила на своей странице в «Инстаграме» новое фото — она выполняет физические упражнения в спортивном зале.



«Спорт — это свет, а не спорт — тьма. Так, по крайне мере, у меня. Кто тут ещё спортсмен, признавайтесь?» — подписан снимок.

35-летняя Кузнецова — экс вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009. На протяжении карьеры выиграла 18 турниров категории WTA и заработала более $ 25 млн призовых.



В настоящее время россиянка является 36-й ракеткой мира. В 2020 году провела 14 матчей, в которых одержала 7 побед. Последний матч Светлана провела на Открытом чемпионате Франции, где в первом же круге уступила соотечественнице, Анастасии Павлюченковой.