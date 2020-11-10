Роджер Федерер: новость о гибели тренера шокировала меня

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделился воспоминаниями о своём тренере Питере Картере, который погиб в автомобильной аварии в 2002 году.

«Когда мне было 16 лет, Питер Картер приступил к работе в Национальном теннисном центре. Он стал моим наставником. Пожалуй, я играю именно так благодаря Питеру.

Новость о его гибели шокировала меня, она потрясла меня до глубины души. В некотором смысле это был сигнал для меня. Именно тогда я решил изменить подход и стал серьёзно относиться к теннису, очень серьёзно", — приводит слова Федерера Sportskeeda.

В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.

Федерер: первый матч в Швейцарии я проиграл 0:6, 0:6. В федерации стали сомневаться во мне